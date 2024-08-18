Украинский "Кривбасс" потребовал от УЕФА снять с матча судью за работу в РФ

Украинский футбольный клуб "Кривбасс" обратился в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с требованием отстранить судью Арду Кардешлера от матча квалификации Лиги конференций с испанским "Бетисом", который пройдет 22 августа, сообщает пресс-служба украинского клуба в своем Telegram-канале.