Украинский "Кривбасс" потребовал от УЕФА снять с матча судью за работу в РФ

Украинский футбольный клуб "Кривбасс" обратился в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с требованием отстранить судью Арду Кардешлера от матча квалификации Лиги конференций с испанским "Бетисом", который пройдет 22 августа, сообщает пресс-служба украинского клуба в своем Telegram-канале.
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