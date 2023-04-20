Политика Сегодня

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ТАСС: тяжелый атомный крейсер «Петр Великий» может быть выведен из боевого состава ВМФ РФ

ТАСС: тяжелый атомный крейсер «Петр Великий» может быть выведен из боевого состава ВМФ РФ

Из боевого состава российского ВМФ может быть выведен тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий», об этом сообщил ТАСС со ссылкой на осведомленный источник в военно-морской сфере.

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