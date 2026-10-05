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Роспотребнадзор: у контактировавших с сотрудницей института выявили COVID-19

Роспотребнадзор: у контактировавших с сотрудницей института выявили COVID-19

У людей, контактировавших с женщиной, у которой ранее диагностировали пневмонию неустановленной этиологии, в Иркутской области выявили два случая COVID-19 и два случая риновирусной инфекции.

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