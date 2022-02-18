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Если тебе легионер имя – имя крепи голами своими! Российский футбол еще шире распахнет двери перед иностранными футболистами, но применит особую уловку…

Если тебе легионер имя – имя крепи голами своими! Российский футбол еще шире распахнет двери перед иностранными футболистами, но применит особую уловку…

Министерство спорта РФ и Российский футбольный союз согласовали новый формат лимита на легионеров в РПЛ, который вступит в силу со следующего сезона, после одобрения исполкомом РФС.

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