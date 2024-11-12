DikGAZETE: Трамп не простит Зеленскому грязное сотрудничество с Байденами

АндрейБорков

Ох уж эти сказочки! Кто кому чего не простит? При чем тут Трамп и Зеленский? В США все решает БАБЛО, ЖУЛЬЕ и БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА совместно с ПРОМЫШЛЕННЫМИ ОЛИГАРХАМИ. Что они скажут тому же Трампу, то он и сделает. Не забывайте, что у США огромная заинтересованность в дестабилизации всего, что за пределами США. Идет война, США как бы напрямую в ней не учувствуют, но из-за этой войны США получают сверхприбыли, поставки на УкРуину списанной техники, дерьма собачьего, барахла по цене золота, это что? Это прибыль ради которой америкосы пойдут на очень многое. А тут пишут, что Трамп не простит Зеленского за работу с семейством Байденов. Сами то поняли, что написали. Прибыль имела семейка Байденов, теперь ее отодвинут просто от кормушки и там будет другой получатель прибыли. Ни чего личного, только бизнес! И не надо строить иллюзий.