Дональд Трамп ввёл в США чрезвычайное положение. Что случилось? На Америку обрушился тайфун невиданной силы? Или всполыхнул огромный пожар? Американцев затопило? У них разбушевалась неизвестная эпидемия? Или враги грозят военным ударом? Ничего этого нет.
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ИМЕНИ ТРАМПА. ГЛУПОСТЬ ИЛИ МАНЁВР?
Комментарии
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Eduard
Трамп им "Бичь божий"!
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23 час.
A
Andrey
Трамп понимает, что делает, а вот гей-либерота без понятия: куда податься, кому отдаться - доллары кончаются, а он больше не даёт!
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20 час.
Нина Ковалева
А отправлял байден зели деньги по договоренности : часть оседает у зели , а остальное байдену в карман . Вот она помощь! По ТV поведал клрреспондент сша. Вот и надул губки зеля
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6 час.
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