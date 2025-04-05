Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

148 077 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Геннадий Мулюков
    Уважаемые, россияне, бизнессмены, торговцы и т.п. не обслуживайте женщин в никабах и др. масках!"Снимайте никаб!"...
  • Сергей Киселев
    БРЕХНЯ!"Как тебе такое, ...
  • СЕРГЕЙ Лютов
    Да Вы полный дебил! https://dzen.ru/a/Z_NhPVuQXHe1ThK2Ну уехал Овечкин ...

ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ИМЕНИ ТРАМПА. ГЛУПОСТЬ ИЛИ МАНЁВР?

ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ИМЕНИ ТРАМПА. ГЛУПОСТЬ ИЛИ МАНЁВР?

Дональд Трамп ввёл в США чрезвычайное положение. Что случилось? На Америку обрушился тайфун невиданной силы? Или всполыхнул огромный пожар? Американцев затопило? У них разбушевалась неизвестная эпидемия? Или враги грозят военным ударом? Ничего этого нет.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Eduard
Трамп им &quot;Бичь божий&quot;!
Ответить
23 час.
A
Andrey
Трамп понимает, что делает, а вот гей-либерота без понятия: куда податься, кому отдаться - доллары кончаются, а он больше не даёт!
Ответить
20 час.
Нина Ковалева
А отправлял байден зели деньги по договоренности : часть оседает у зели , а остальное байдену в карман . Вот она помощь! По ТV поведал клрреспондент сша. Вот и надул губки зеля
Ответить
6 час.
наверх