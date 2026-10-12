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Гришин после 3:4: «На игроков давит невозможность победить определенного соперника, у нас это «Салават» и «Амур». Возникает чрезмерное желание переломить серию»

Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин высказался после матча Фонбет Чемпионата КХЛ с «Салаватом Юлаевым» (3:4).

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