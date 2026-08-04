Дмитрий Абзалов: Чтобы поднять станкостроение, России очень нужен жареный петух

А после СВО всех создателей промышленного оборудования лучше усадить на единую платформу ИИ Михаил Зубов Фото: Александр Рюмин/ТАСС Материал комментируют: Дмитрий Абзалов Россияне рады бы поднимать промышленность, да работать не на чем.
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