БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Дмитрий Абзалов: Чтобы поднять станкостроение, России очень нужен жареный петух

Дмитрий Абзалов: Чтобы поднять станкостроение, России очень нужен жареный петух

А после СВО всех создателей промышленного оборудования лучше усадить на единую платформу ИИ Михаил Зубов Фото: Александр Рюмин/ТАСС Материал комментируют: Дмитрий Абзалов Россияне рады бы поднимать промышленность, да работать не на чем.

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