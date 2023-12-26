Беспилотники-перехватчики Raytheon Coyote и комплексы ПВО на их основе

Пентагон собирается расширить возможности своей ПВО в контексте борьбы с БПЛА. Для этого планируется закупить большое количество специализированных комплексов обороны, включающих беспилотные перехватчики Raytheon Coyote.
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