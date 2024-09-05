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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Selfloss поможет настоящим китам и дельфинам — меланхоличное приключение вышло ...

Selfloss поможет настоящим китам и дельфинам — меланхоличное приключение вышло ...

Selfloss поможет настоящим китам и дельфинам — меланхоличное приключение вышло в SteamКак и было обещано, 5 сентября меланхоличное приключение Selfloss от издательства Merge Games и разработчиков из казахстанской студии Goodwin Games стартовало на ПК, но лишь в одном цифровом магазине.

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