Selfloss поможет настоящим китам и дельфинам — меланхоличное приключение вышло в SteamКак и было обещано, 5 сентября меланхоличное приключение Selfloss от издательства Merge Games и разработчиков из казахстанской студии Goodwin Games стартовало на ПК, но лишь в одном цифровом магазине.