В Германии рассказали о необычной угрозе от России

Глава ситуационного центра по вопросам Украины при минобороны ФРГ, бригадный генерал Кристиан Фрейдинг заявил, что Запад недооценил потенциал военно-промышленного комплекса (ВПК) России и готовность ее партнеров поставлять стране все необходимое.