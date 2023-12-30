В Германии рассказали о необычной угрозе от России

Глава ситуационного центра по вопросам Украины при минобороны ФРГ, бригадный генерал Кристиан Фрейдинг заявил, что Запад недооценил потенциал военно-промышленного комплекса (ВПК) России и готовность ее партнеров поставлять стране все необходимое.
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