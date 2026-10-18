В Санкт-Петербурге во время украинской атаки погиб водитель, автомобиль которого попал под обломки беспилотника, пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органахСообщается, что в момент работы системы ПВО мужчина сидел в машине рядом с домом на проспекте Обуховской Обороны.
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