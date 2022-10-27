Глава МИД Венгрии обвинил Байдена в развязывании вооружённого конфликта на Украине

Из всех стран Евросоюза Венгрия принципиально занимает самую независимую позицию в отношении украинского конфликта и жестко отстаивает свои интересы, отказываясь от поддержки антироссийских санкций.
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