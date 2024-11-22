Ночью российские военные пресекли попытку киевского режима совершить террористическую атаку. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства обороны РФ.
Российские военные за ночь перехватили 23 украинских беспилотника
Комментарии
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Светлана Позднякова
Как же их успокоить на века вечные,чтобы не было этих тварей,дьявольского отродья на нашей Земле?!Каким же ещё «Орешком» щёлкнуть,чтобы навсегда они закрыли свои пасти ядовитые??🤦🏻♀️🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺
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14 час.
СП
Светлана Позднякова
Наши Ребята красавчики!!Молимся за вас наши защитники!!!Возвращайтесь с Победой!🙏🙏🙏🙏🇷🇺🇷🇺🇷🇺
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14 час.
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