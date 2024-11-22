Российские военные за ночь перехватили 23 украинских беспилотника

Светлана Позднякова

Как же их успокоить на века вечные,чтобы не было этих тварей,дьявольского отродья на нашей Земле?!Каким же ещё «Орешком» щёлкнуть,чтобы навсегда они закрыли свои пасти ядовитые??🤦🏻‍♀️🇷🇺🇷🇺🇷🇺🇷🇺