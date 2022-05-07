Расконсервировать арсеналы тактического ядерного оружия

В статье «Реальность ядерной войны: страны НАТО повышают ставки» мы рассмотрели, каким образом США и страны НАТО могут начать ядерный конфликт, осуществив диверсию с использованием тактического ядерного заряда в Киеве и обвинив в этом Россию.
В статье «Реальность ядерной войны: страны НАТО повышают ставки» мы рассмотрели, каким образом США и страны НАТО могут начать ядерный конфликт, осуществив диверсию с использованием тактического ядерного заряда в Киеве и обвинив в этом Россию.
Свежие комментарии