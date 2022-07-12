Премьер-министр Польши в годовщину Волынской резни назвал "русский мир" наследником УПА

Наследником УПА* (запрещенная в РФ экстремистская организация) в наше время является "русский мир", такое нелепое заявление произнес премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, выступая на мероприятии в годовщину Волынской резни, сообщает "РЕН.