Banki.loans

55 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Misha Glusch
    земля им пухомРодственникам пог...
  • kirgetovamn Киргетова
    Кролики! Неужели вы так и не поняли , что вы просто пушечное мясо для американской мафии , а ваш президент- наркоман ...Британская газета...
  • Astra
    👍👍👍Власти Израиля ус...

Премьер-министр Польши в годовщину Волынской резни назвал "русский мир" наследником УПА

Премьер-министр Польши в годовщину Волынской резни назвал "русский мир" наследником УПА

Наследником УПА* (запрещенная в РФ экстремистская организация) в наше время является "русский мир", такое нелепое заявление произнес премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, выступая на мероприятии в годовщину Волынской резни, сообщает "РЕН.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх