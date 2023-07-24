Сатановский рассказал, как Путин ликвидирует глобальные планы Запада своей фирменной «фишкой»

Президент института Ближнего Востока, политолог Евгений Сатановский в эфире «Соловьев LIVE» рассказал, как Владимир Путин срывает глобальные планы Запада своей фирменной «фишкой».
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