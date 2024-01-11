Собянин: Цифровые проекты Москвы получили российские и международные премии

Зарубежные эксперты отметили пять московских проектов В своем официальном Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в 2023 году 25 проектов в сфере технологий, реализованных в столице, были отмечены российскими и международными премиями.
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