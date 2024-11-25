В подконтрольной Киеву части Запорожья за сутки прозвучало 200 взрывов

Около 200 ударов по девяти населенным пунктам Запорожской области, подконтрольной киевскому режиму, нанесли российские войска, заявил глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров 25 ноября в своем Telegram-канале.
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