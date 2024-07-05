Росгвардейцы обеспечили безопасность на футбольном матче «ЦСКА» – «ОФК Белград» в Москве

Военнослужащие и сотрудники подразделений Главного управления Росгвардии по г. Москве и соединения по охране общественного порядка Центрального округа, совместно с коллегами из МВД обеспечили правопорядок и общественную безопасность при подготовке и проведении футбольного матча между клубами российской команды «ЦСКА» и сербской команды «ОФК Белград».
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