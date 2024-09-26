Посол РФ Барбин: Дания опасается неудобных фактов по подрыву "Северных потоков"

Датские власти не продолжают расследование диверсии на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2", так как боятся неудобных фактов, которые могут скомпрометировать призывы к новым поставкам вооружений Украине.
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