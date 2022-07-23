Что случилось в мире за ночь, 23 июля: главные новости «Известий»

В ночь на 23 июля в России и мире произошли следующие важные события: вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что Киев может ввести уголовную ответственность за получение паспорта РФ, рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг Украины до уровня «C», агентство Bloomberg узнало о наращивании Тегераном и Эр-Риядом экспорта нефти в Европу, в Анапе пятеро детей и четверо взрослых доставлены в больницу после посещения аквапарка, где была превышена концентрация хлора.