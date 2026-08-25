В 60 регионах 1 сентября запретят продажу алкоголя: Где нельзя будет купить спиртное

1 сентября в 60 российских регионах нельзя будет купить спиртное в обычных магазинах. Где продажу алкоголя полностью запретят на весь День знаний, а где такого правила нет - рассказываем о региональных ограничениях.
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