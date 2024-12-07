Цены на растительные масла подтолкнули Индекс продовольственных цен ООН ФАО к 19-месячному максимуму

Цены на продовольствие в мире в ноябре немного увеличились. Рост цен на растительные масла и молочные продукты привел к тому, что Индекс продовольственных цен ООН ФАО достиг 127,5 пункта, что является самым высоким уровнем с апреля 2023 года.