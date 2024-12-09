Nebius потребовала от российских держателей опционов продать их до 19 января

Участники мотивационной опционной программы Nebius Group (бывшая Yandex N.V.), которые связаны с Россией и чьи акции не были переведены на счет до 16 декабря 2022 года, не смогут держать бумаги на своем счету, пишет Forbes со ссылкой на сообщение Nebius Group.