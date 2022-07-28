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Шунин о легионерах: «Больше из «Динамо» никто не уедет, надеюсь. Будем ждать новых игроков»

Вратарь «Динамо» Антон Шунин высказался об отъезде легионеров из клуба. — Есть ощущение, что сможете выступить лучше, чем в прошлом сезоне? — Не хочу ничего загадывать.

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