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Анатомия бизнеса

1 подписчик

Сколько стоят клиенты из соцсетей в 2024 году?

Не секрет, что продвижение бизнеса в соцсетях в России переживает значительные перемены. Новые реалии, изменения в поведении аудитории, появление новых инструментов SMM требуют от предпринимателей нового подхода и стратегии.

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