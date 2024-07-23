Сколько стоят клиенты из соцсетей в 2024 году?

Не секрет, что продвижение бизнеса в соцсетях в России переживает значительные перемены. Новые реалии, изменения в поведении аудитории, появление новых инструментов SMM требуют от предпринимателей нового подхода и стратегии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)