Страховая компания отказала в выплате потерпевшему в ДТП по полису ОСАГО: краткая инструкция для получения денежных средств. Законные и не очень, причины отказа страховой по выплате ОСАГО

Законные основания для отказа в страховой выплате Страховщик откажет в денежной выплате, если вред: причинен транспортным средством, не указанным в полисе; является моральным или упущенной выгодой; произошел на соревнованиях, испытаниях или учебной езде на специальных территориях; связан с загрязнением окружающей среды; от перевозимого груза, где требуется соответствующий вид обязательного страхования ; причинен работнику, работодателю при […] Страховая компания отказала в выплате потерпевшему в ДТП по полису ОСАГО: краткая инструкция для получения денежных средств.