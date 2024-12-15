Wildberries и Ozon приняли конструктивное решение с 16 декабря: хорошо для себя и не очень для всех россиян Ольга БезродняяДоставка товара на пункты Wildberries и Ozon будет происходить по новым правилам.
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