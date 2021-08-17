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Кардиолог назвала простые способы снизить давление без лекарств

Кардиолог назвала простые способы снизить давление без лекарств

Если незначительно поднялось давление, то облегчить состояние здоровья можно с помощью нескольких простых манипуляций, например, открыть окно и проветрить помещение, освободиться от тесной одежды и удобно лечь, чтобы голова была немного приподнята.

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