Кардиолог назвала простые способы снизить давление без лекарств

Если незначительно поднялось давление, то облегчить состояние здоровья можно с помощью нескольких простых манипуляций, например, открыть окно и проветрить помещение, освободиться от тесной одежды и удобно лечь, чтобы голова была немного приподнята.
Если незначительно поднялось давление, то облегчить состояние здоровья можно с помощью нескольких простых манипуляций, например, открыть окно и проветрить помещение, освободиться от тесной одежды и удобно лечь, чтобы голова была немного приподнята.
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