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«Барса» отменила завтраки и обеды для игроков резервной команды ради сокращения расходов

«Барса» отменила завтраки и обеды для игроков резервной команды ради сокращения расходов

По информации Relevo, в «Барселоне» решили отказаться от услуг сторонней компании, готовившей питание для игроков резервной команды.

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