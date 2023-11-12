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Использовать калькулятор разрешат на ОГЭ по математике

Ранее использование подобной техники на экзаменах предусмотрено не было. Школьникам разрешили использовать непрограммируемый калькулятор при выполнении заданий основного государственного экзамена по математике в 2024 году, передаёт РИА Новости.

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