Использовать калькулятор разрешат на ОГЭ по математике

Ранее использование подобной техники на экзаменах предусмотрено не было. Школьникам разрешили использовать непрограммируемый калькулятор при выполнении заданий основного государственного экзамена по математике в 2024 году, передаёт РИА Новости.
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