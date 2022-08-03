Аргументы недели

98 234 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валентина Литвяк
    Ольгу  выследили  спутники США , Почему наши войска не применяют возможности выследить офицеров и наемников ВСУ, инос...Президент РФ Влад...
  • Надежда Владыка
    Следует всех найти и приговорить к расстрелу.Следственный коми...
  • Gleb Smirnoff
    Я просто в шоке, нет слов да и мыслей.... Как это существо, которое и человеком не назвать, стремящееся попасть в МИР...Зеленский поручил...

400-летнее кораблекрушение, обнаружено на дне реки Герман

400-летнее кораблекрушение, обнаружено на дне реки Герман

Исследователи описали затонувшее судно как «уникальное открытие в западной части Балтийского моря». Ганзейскому затонувшему судну было около 400 лет, и оно содержало 150 бочек негашеной извести, распространенного строительного материала в то время, сообщает «Аrkeonews».

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх