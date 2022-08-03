400-летнее кораблекрушение, обнаружено на дне реки Герман

Исследователи описали затонувшее судно как «уникальное открытие в западной части Балтийского моря». Ганзейскому затонувшему судну было около 400 лет, и оно содержало 150 бочек негашеной извести, распространенного строительного материала в то время, сообщает «Аrkeonews».