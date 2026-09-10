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Регион 29

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В Архангельске посетитель магазина ударил продавца битой из-за банки энергетика

В Архангельске посетитель магазина ударил продавца битой из-за банки энергетика

Подозреваемый пытался вынести из магазина банку энергетического напитка, а после задержания ему предъявили обвинение по статье о разбое.

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