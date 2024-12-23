Стал известен точный прогноз погоды на Новый год и январь

МОСКВА, 23 декабря, ФедералПресс. В начале января в Москве, Санкт-Петербурге и ряде регионов Центральной России установится теплая и снежная погода, в других федеральных округах температура ожидается в пределах климатической нормы.
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