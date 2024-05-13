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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джошуа прилетел в Саудовскую Аравию на бой Усик – Фьюри

Джошуа прилетел в Саудовскую Аравию на бой Усик – Фьюри

Турки Аль эш-Шейх поприветствовал британца в соцсетях, уточнив, что он прилетел на объединительный поединок Александра Усика и Тайсона Фьюри.

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