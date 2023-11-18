Мировое обозрение
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Мировое обозрение

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Путин раскритиковал вульгарную глобализацию и культурную экспансию Запада

Путин раскритиковал вульгарную глобализацию и культурную экспансию Запада

Политика отмены России по своей сути антикультурная, неоколониальная и расистская, подчеркнул президент РФ Владимир Путин в ходе своего выступления на пленарном заседании IX Санкт-Петербургского международного культурного форума.

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