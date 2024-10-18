Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Хорошо быть кошкою, хорошо собакою, где хочу пописаю, где хочу покакаю 18+

Хорошо быть кошкою, хорошо собакою, где хочу пописаю, где хочу покакаю 18+

Виктор Анисимов  Для затравки: Новая детская и подростковая субкультура захлёстывает Россию. На улицах многих наших городов минувшим летом появилось большое количество так называемых квадроберов, или как говорят вменяемые люди - квадробоберов, впрочем, хрен редьки не сладше.

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