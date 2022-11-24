Умные перекрёстки. Что за новую систему внедрили в Барнауле и как она избавит город от пробок

В Барнауле официально заработала интеллектуальная транспортная система (ИТС). Благодаря ей на улицах городов появятся сотни специальных умных светофоров, которые вместо человека будут контролировать потоки автомобилей и распределять транспорт.
В Барнауле официально заработала интеллектуальная транспортная система (ИТС). Благодаря ей на улицах городов появятся сотни специальных умных светофоров, которые вместо человека будут контролировать потоки автомобилей и распределять транспорт.
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