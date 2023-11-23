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Большунов выиграл гонку с раздельным стартом на первом этапе Кубка России

Большунов выиграл гонку с раздельным стартом на первом этапе Кубка России

На первом этапе Кубка России по лыжным гонкам сезона-2023/2024 в Вершине Теи прошла мужская гонка с раздельным стартом на 15 км свободным стилем, победителем которой стал Александр Большунов, представляющий Брянскую область.

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