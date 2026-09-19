Могущественный Доня грозит американцам "лишить святого"!

Доня совсем распоясался! На святое покушается!Грит: «Моя <президента США> власть столь могущественна, что я могу даже запретить рыбалку.
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