Девушка прочитала переписку мужа с друзьями и решила развестись после пяти лет брака

Правильно сделал муж!!! Женщина с распущенными волосами, в драных джинсах и с большой болтливостью это ленивая не аккуратная растрёпа. Подобное проверено как на своих родственниках так и знакомых. Кто не верит то понаблюдайте, факты подтвердятся.

Сэм Самуилович

Мужику повезло. Но пришлось ждать 5 лет!!! Возрадуйся, что тётка прочитала сообщения. Иначе пришлось бы и дальше тянуть это ярмо! Тётка с прицепом, дядька взял на обеспечение, а раз сказал, что она бесполезна - значит ему повезло, что она решила сыграть в благородство и развестись! Кому нужно чтобы вот такое существо: ".... бесполезная жена, ему приходится все делать самому,..." ещё и права качало??? И будет нечестно сказать, что есть и "мужики"-проститутки, что сидят на плечах у женщин. Все они - паразиты, которых нельзя жалеть! Жалость - убивает!