Всё о женщинах
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Всё о женщинах

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Девушка прочитала переписку мужа с друзьями и решила развестись после пяти лет брака

Девушка прочитала переписку мужа с друзьями и решила развестись после пяти лет брака

Пользовательница Reddit поделилась историей о том, как прочитала переписку мужа с друзьями и решила развестись после пяти лет брака.

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Комментарии
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Анатолий Рябенко
Правильно сделал муж!!! Женщина с распущенными волосами, в драных джинсах и с большой болтливостью это ленивая не аккуратная растрёпа. Подобное проверено как на своих родственниках так и знакомых. Кто не верит то понаблюдайте, факты подтвердятся.
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18 час.
Владимир Петров
Поливать помоями жену - гнусно. Не любишь - не женись. Разлюбил - разводись. Если это её травмирует, остановись, задумайся: достойна ли она казни одиночеством, беззащитностью, обидой?
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17 час.
Сэм Самуилович
Мужику повезло. Но пришлось ждать 5 лет!!! Возрадуйся, что тётка прочитала сообщения. Иначе пришлось бы и дальше тянуть это ярмо! Тётка с прицепом, дядька взял на обеспечение, а раз сказал, что она бесполезна - значит ему повезло, что она решила сыграть в благородство и развестись! Кому нужно чтобы вот такое существо: &quot;.... бесполезная жена, ему приходится все делать самому,...&quot; ещё и права качало??? И будет нечестно сказать, что есть и &quot;мужики&quot;-проститутки, что сидят на плечах у женщин. Все они - паразиты, которых нельзя жалеть! Жалость - убивает!
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12 час.

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