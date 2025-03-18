В зону СВО передадут обманывающие РЭБ дроны

Две тысячи дронов-камикадзе, которые могут обманывать средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) противника, передадут в зону проведения специальной военной операции (СВО) краснодарские разработчики при поддержке «Кулибин-клуба».
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