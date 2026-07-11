Здоровье>АСПИРИН + БЕЛОК = ЛАСТИК ОТ МОРЩИН!

АСПИРИН + БЕЛОК = ЛАСТИК ОТ МОРЩИН Мир уже давно сошел с ума по этому рецепту, а вы всё еще тратитесь на дорогущие пилинги? Остановитесь! Сейчас я расскажу, почему это средство считается настоящим ластиком для пор, морщин и высыпаний.