В Кузбассе будут судить серийного магазинного вора

Дознавателем межмуниципального отдела России «Юргинский» завершено расследование уголовного дела в отношении 39-летнего местного жителя за: 24 преступления по статье «Мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию» и 8 по статье «Кража».
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