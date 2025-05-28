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Раненого на праздновании дня рождения подростка прооперировали

Раненого на праздновании дня рождения подростка прооперировали

Подростка, раненого во время празднования дня рождения в частном доме в Байкальске, прооперировали. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в Иркутской области Татьяна Афанасьева в своем Telegram-канале.

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