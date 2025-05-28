Раненого на праздновании дня рождения подростка прооперировали

Подростка, раненого во время празднования дня рождения в частном доме в Байкальске, прооперировали. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в Иркутской области Татьяна Афанасьева в своем Telegram-канале.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии