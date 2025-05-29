Встреча в Гааге: саммит НАТО, чреватый скандалом

Североатлантический альянс готовится к событию, которое всегда было для входящих в него стран поводом провести встречи на высших уровнях, порешать самый широкий спектр вопросов, ну а заодно – продемонстрировать всему миру «неоспоримую мощь» и «нерушимое единство» этого военно-политического блока, являющегося щитом и мечом Западного мира.