География экспорта из Калужской области расширилась вдвое

За год география поставок калужских производителей расширилась в два раза: если в первом полугодии 2023 года продукцию из Калужской области поставляли в 16 стран, то за аналогичный период 2024 года этот показатель составляет уже 32 страныЗа год география поставок калужских производителей расширилась в два раза: если в первом полугодии 2023 года продукцию из Калужской области поставляли в 16 стран, то за аналогичный период 2024 года этот показатель составляет уже 32 страны.