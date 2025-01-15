Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 479 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Oблезов
    Затрахали эти лохушки! Почему страну должна интересовать твоя талия? То ,что у неё нет мозгов это трагедия, этого уже...Блогерша Виктория...
  • Андрей Зарубкин
    Мало того, что российские футболисты играют на уровне дворового футбола, так они еще хотят получить компенсации за св...Футболист Мамаев ...
  • Вячеслав Васильев
    Как я люблю вас патриоты .Нахер подвальная падаль нужна .Ребятам на СВО не хватает много чего .Может угомонитесь хоть...Волонтеры просят ...

МИД РФ: поставки газа из России в Европу в 2024 году увеличились на 18%

МИД РФ: поставки газа из России в Европу в 2024 году увеличились на 18%

Россия поставила в европейские страны по итогам всего 2024 года, по предварительным подсчетам, на 18% больше газа по сравнению с 2023 годом, пишет агентство РИА Новости со ссылкой на сообщение директора департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрия Биричевского.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх