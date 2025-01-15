МИД РФ: поставки газа из России в Европу в 2024 году увеличились на 18%

Россия поставила в европейские страны по итогам всего 2024 года, по предварительным подсчетам, на 18% больше газа по сравнению с 2023 годом, пишет агентство РИА Новости со ссылкой на сообщение директора департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрия Биричевского.