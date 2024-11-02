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Москвич попытался обстрелять детский сад самодельными ракетами

Москвич попытался обстрелять детский сад самодельными ракетами

Житель Москвы попытался обстрелять детский сад самодельными ракетами и в итоге забросал территорию дошкольного учреждения бутылками со взрывоопасной жидкостью.

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